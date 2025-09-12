Concert The Two Rue des trois frères Nadeau Surgères

Concert The Two Rue des trois frères Nadeau Surgères vendredi 12 septembre 2025.

Concert The Two

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-09-12 20:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Venez assister au concert de The Two aux sonorités blues créoles au Palace.

Tout public.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 cinema.surgeres@wanadoo.fr

English :

Come and enjoy The Two’s Creole blues concert at the Palace.

All audiences.

German :

Besuchen Sie das Konzert von The Two mit kreolischen Bluesklängen im Palace.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Partecipate al concerto di blues creolo dei The Two a Le Palace.

Adatto a tutti i tipi di pubblico.

Espanol :

Asista al concierto de blues criollo de The Two en Le Palace.

Apto para todos los públicos.

