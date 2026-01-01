Concert The Wall en concert Les Arènes Metz

Concert The Wall en concert

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

De Another Brick in the Wall à Comfortably Numb , plongez dans les paysages sonores uniques de Pink Floyd qui ont révolutionné le monde de la musique rock.

Des mélodies révolutionnaires, des paroles obsédantes, un spectacle de lumière et de laser à bout de souffle vivez The Wall de Pink Floyd comme jamais auparavant.

Célébrez les chansons originales de The Wall avec des musiciens originaux et des vedettes invitées qui ont joué avec Pink Floyd ou Roger Waters !Adultes

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 56 69 34 info@arenes-de-metz.com

English :

From Another Brick in the Wall to Comfortably Numb , immerse yourself in Pink Floyd’s unique soundscapes that revolutionized the world of rock music.

Groundbreaking melodies, haunting lyrics, a breathtaking light and laser show experience Pink Floyd’s The Wall like never before.

Celebrate the original songs of The Wall with original musicians and guest stars who played with Pink Floyd or Roger Waters!

