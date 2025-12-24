Concert The Watch, Tribute to Genesis Muntzenheim

Concert The Watch, Tribute to Genesis

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Samedi 2026-04-18 20:00:00

2026-04-18 22:00:00

2026-04-18

La voix du chanteur et l’excellence instrumentale du groupe vous donneront l’occasion de (re)découvrir des compositions célèbres du groupe d’une manière qui rappelle leur époque pionnière.

The Watch est de retour avec un voyage dans l’univers des débuts de GENESIS et présente un spectacle mettant à l’honneur la musique de Trespass, Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb lies down in Broadway, A Trick of the Tail et Wind and Wuthering. La voix dramatique et gabrielesque du chanteur de The Watch, qui n’a jamais été aussi proche de celle de Peter Gabriel, et l’excellence instrumentale du groupe vous donneront l’occasion de découvrir ou redécouvrir certaines des compositions les plus célèbres du groupe d’une manière qui rappelle leur époque pionnière. Avec The Watch on entame voyage ultime dans le monde mythique de GENESIS. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

The singer’s voice and the band’s instrumental excellence will give you the opportunity to (re)discover the band’s famous compositions in a way that recalls their pioneering era.

