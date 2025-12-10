Concert The Wild Horses (ESP)

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Grand nom de la scène musicale Americana/Country Espagnol, formé en 2012, le groupe Madrilène a sorti son premier album AmericaÑa” en 2013 et a été élu dans la foulée Meilleur groupe d’Americana espagnole par le public de Toma Uno .

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Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

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English :

A big name on the Spanish Americana/Country music scene, formed in 2012, the Madrid-based band released their debut album AmericaÑa? in 2013 and were voted Best Spanish Americana Band by the Toma Uno audience in the process.

L’événement Concert The Wild Horses (ESP) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay