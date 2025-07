CONCERT THE WORLD OF GIPSIES Vailhauquès

CONCERT THE WORLD OF GIPSIES Vailhauquès vendredi 25 juillet 2025.

CONCERT THE WORLD OF GIPSIES

Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Plongez dans l’univers vibrant et envoûtant de la musique gitane rythmes endiablés, guitares flamencas, voix puissantes… Une soirée festive, pleine d’énergie et d’émotion, à partager en famille ou entre amis. Ambiance garantie !

Plongez dans l’univers vibrant et envoûtant de la musique gitane rythmes endiablés, guitares flamencas, voix puissantes… Une soirée festive, pleine d’énergie et d’émotion, à partager en famille ou entre amis. Ambiance garantie ! .

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70

English :

Immerse yourself in the vibrant, spellbinding world of gypsy music: frenzied rhythms, flamenco guitars, powerful voices? A festive evening, full of energy and emotion, to share with family and friends. Atmosphere guaranteed!

German :

Tauchen Sie ein in die vibrierende und bezaubernde Welt der Zigeunermusik: wilde Rhythmen, Flamenco-Gitarren, kraftvolle Stimmen? Ein festlicher Abend voller Energie und Emotionen, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können. Stimmung garantiert!

Italiano :

Immergetevi nel mondo vibrante e incantato della musica gitana: ritmi frenetici, chitarre flamenche, voci potenti? Una serata festosa, piena di energia ed emozione, da condividere con la famiglia e gli amici. Atmosfera garantita!

Espanol :

Sumérjase en el mundo vibrante y hechizante de la música gitana: ritmos frenéticos, guitarras flamencas, voces potentes? Una velada festiva, llena de energía y emoción, para compartir con la familia y los amigos. ¡Ambiente garantizado!

L’événement CONCERT THE WORLD OF GIPSIES Vailhauquès a été mis à jour le 2025-07-17 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP