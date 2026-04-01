Concert Théa SMAC Paloma Nîmes

Nîmes

Concert Théa

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Concert Théa

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théa concert

L’événement Concert Théa Nîmes a été mis à jour le 2025-12-11 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes