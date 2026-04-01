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Concert Théa SMAC Paloma Nîmes

Concert Théa SMAC Paloma Nîmes vendredi 10 avril 2026.

Lieu : SMAC Paloma

Adresse : 250 chemin de l'Aérodrome

Ville : 30000 Nîmes

Département : Gard

Début : 2026-04-10T20:30:00

Fin : 2026-04-10T

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Nîmes

Concert Théa

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Concert Théa
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Théa concert

L’événement Concert Théa Nîmes a été mis à jour le 2025-12-11 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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