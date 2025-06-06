Concert Théa La Cartonnerie Reims

Concert Théa

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Tout public

J’suis pas une fille, j’suis une comète

Tout est dit, ou presque, dans le titre de son premier EP, Comète la fulgurance, la beauté de l’éclat, la peur de chuter et la mort aux trousses.

À 23 ans, THÉA incarne une génération en fuite, traversée par l’urgence, le chaos intérieur, le vertige climatique et les injonctions normées. Ses titres sont un cri du cœur, entre rage, doute existentiel et hymnes (ultra)pop, nourris d’accents emocore, de pulsations rave et d’un instinct punk brûlant. Guillotine, Cavale!, Fastlife!… Chaque morceau claque comme un manifeste queer et féministe, entre électrochocs hyperpop, flow autotuné et éclats technoïdes. THÉA, autoproclamée emo-melo-drama queen , transforme la douleur en transe collective. Ses concerts Boule Noire sold-out en une heure, Maroquinerie en une journée, Cigale complète des mois à l’avance s’apparentent à des bacchanales modernes, où une jeunesse désorientée vient communier dans la fureur et l’utopie. Comète, oui. Et inarrêtable. .

L’événement Concert Théa Reims a été mis à jour le 2025-06-06 par ADT de la Marne