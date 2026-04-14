Concert théâtral Sans Queue ni Tête et Journée portes ouvertes 3PA, Bordanova, Lahage

Concert théâtral Sans Queue ni Tête et Journée portes ouvertes 3PA Samedi 6 juin, 18h30 Bordanova Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Concert de chansons dans la tradition des chansonnières, Nadège Rossato déploie ses textes sur le piano de Daniel Masson et propose un tour d’horizon des luttes qui l’animent. Une alternance de chansons intimes et de prises de paroles cocasses autour du féminisme, de son intime et de ses engagements. Un duo piano-voix à la frontière entre cabaret et récital, un soupçon de one-woman-show et beaucoup de sensibilité.

Cet été 2026, c’est la première tournée de Sans queue ni tête avant la création définitive du spectacle à l’hiver 2026/27.

Si Hélène Ségara et Didier Super avaient une fille, ce serait Nadège Rossato !

Composition et interpretation : Nadège Rossato

Arrangement et accompagnement au piano :Daniel Masson

Bordanova Bordeneuve, 31370 Lahage Lahage 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Sans queue car je suis une femme cisgenre. Sans tête car je suis une femme. Sans queue ni tête car cette femme a décidé de prendre la parole dans la tradition des chansonnières avec ses créations concert theatre

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