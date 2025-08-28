Concert théâtralisé Cavalcade en Cocasie Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

On ne sait pas très bien d’où vient RédèR Nouhaj…

Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.

Du Caucase où il fut plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables.

Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés. Du cinéma pour les oreilles…

À partir de 4 ans Durée 45 min

Réservation obligatoire .

