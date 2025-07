Concert théâtralisé de Super Sapiens au Centre Social Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Concert théâtralisé de Super Sapiens au Centre Social Martin Luther King Livron-sur-Drôme mercredi 16 juillet 2025.

Concert théâtralisé de Super Sapiens au Centre Social Martin Luther King

Square Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Soirée Guinguette au Centre social. La soirée sera animée par SUPER SAPIENS, dans le cadre d’une Tournée à vélo (La Poursuite). Super Sapiens propose un concert théâtralisé tout public.

.

Square Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

Guinguette evening at the Centre social. The evening will be hosted by SUPER SAPIENS, as part of a bicycle tour (La Poursuite). Super Sapiens offers a theatrical concert for all ages.

German :

Guinguette-Abend im Sozialzentrum. Der Abend wird von SUPER SAPIENS im Rahmen einer Fahrradtournee (La Poursuite) gestaltet. Super Sapiens bietet ein theatralisches Konzert für das ganze Publikum.

Italiano :

Serata di guinguette al Centro sociale. La serata sarà ospitata da SUPER SAPIENS, nell’ambito di un tour in bicicletta (La Poursuite). I Super Sapiens propongono un concerto teatrale per tutte le età.

Espanol :

Velada guinguette en el Centre social. La velada correrá a cargo de SUPER SAPIENS, en el marco de una gira en bicicleta (La Poursuite). Super Sapiens ofrece un concierto teatral para todas las edades.

L’événement Concert théâtralisé de Super Sapiens au Centre Social Martin Luther King Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme