Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes Formigny La Bataille

Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

Salle des fêtes de Formigny-la-Bataille Formigny La Bataille Calvados

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

2025-11-16

L’ADTLB et la commune de Formigny-la-Bataille vous convient à un concert hors du commun. De la musique, mais aussi un véritable duel à l’épée en direct !

La Véritable Histoire de Monsieur de Lully retrace le parcours haut en couleur du musicien favori de Louis XIV Jean-Baptiste Lully.

Au cours du concert, des œuvres du musicien et de quelques-uns de ses contemporains (François Couperin, Jean-Féry Rebel, Marin Marais, Molière, La Fontaine) plongent le spectateur au cœur d’une carrière musicale hors du commun, jalonnée de succès, mais aussi parfois d’échecs, suscitant autant d’admiration que de rivalités.

Les Ondes Galantes est un ensemble de musique baroque créé et dirigé depuis 2015 par Chloë Richard-Desoubeaux. Il a pour vocation de transmettre la passion de ses membres pour le répertoire de la fin du XVIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle à un public le plus large possible. Pour ce concert, se trouvent réunis 2 violons, 1 alto, 1 viole de gambe, 1 clavecin et 2 comédiens.

Concert présenté avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom. .

Salle des fêtes de Formigny-la-Bataille Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

The ADTLB and the commune of Formigny-la-Bataille invite you to an extraordinary concert. Music, but also a real live sword duel!

German : Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

Die ADTLB und die Gemeinde Formigny-la-Bataille laden Sie zu einem außergewöhnlichen Konzert ein. Musik, aber auch ein echtes, live übertragenes Schwertduell!

Italiano :

L’ADTLB e il comune di Formigny-la-Bataille vi invitano a un concerto straordinario. Non solo musica, ma un vero e proprio duello di spade dal vivo!

Espanol :

La ADTLB y el municipio de Formigny-la-Bataille le invitan a un concierto extraordinario. No sólo música, ¡sino un auténtico duelo de espadas en vivo!

