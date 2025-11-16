Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes Salle des Fêtes Formigny La Bataille

Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

Salle des Fêtes D613 Formigny La Bataille Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes.

L’ADTLB et la commune de Formigny-la-Bataille vous convient à un concert hors du commun. De la musique, mais aussi un véritable duel à l’épée en direct !

La Véritable Histoire de Monsieur de Lully retrace le parcours haut en couleur du musicien favori de Louis XIV Jean-Baptiste Lully.

Au cours du concert, des œuvres du musicien et de quelques-uns de ses contemporains (François Couperin, Jean-Féry Rebel, Marin Marais, Molière, La Fontaine) plongent le spectateur au cœur d’une carrière musicale hors du commun, jalonnée de succès, mais aussi parfois d’échecs, suscitant autant d’admiration que de rivalités.

Les Ondes Galantes est un ensemble de musique baroque créé et dirigé depuis 2015 par Chloë Richard-Desoubeaux. Il a pour vocation de transmettre la passion de ses membres pour le répertoire de la fin du XVIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle à un public le plus large possible. Pour ce concert, se trouvent réunis 2 violons, 1 alto, 1 viole de gambe, 1 clavecin et 2 comédiens.

Concert présenté avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom. .

Salle des Fêtes D613 Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

Theatrical concert La vraie histoire de Monsieur de Lully by the ensemble Les Ondes Galantes.

German : Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes

Theatralisches Konzert La véritable histoire de Monsieur de Lully des Ensembles Les Ondes Galantes.

Italiano :

Concerto drammatizzato La vraie histoire de Monsieur de Lully dell’ensemble Les Ondes Galantes.

Espanol :

Concierto teatralizado La vraie histoire de Monsieur de Lully por el conjunto Les Ondes Galantes.

L’événement Concert théâtralisé La véritable histoire de Monsieur de Lully par l’ensemble Les Ondes Galantes Formigny La Bataille a été mis à jour le 2025-11-01 par Calvados Attractivité