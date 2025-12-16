Concert théâtralisé « Les Gloriettes » Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet Vendredi 19 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Concert théâtralisé « Les Gloriettes »

### Par la compagnie 3ème Acte

Gloria, la tenancière du “Chouquet’s club” arrive accompagnée de ses trois meneurs de revue: Les Gloriettes. Ces quatre acolytes, sont en tournée promotionnelle hors les murs pour tenter de faire venir des clients à la grande soirée spéciale: « Diner Show Dance au Chouquet’s Club » samedi en 8 à Cergy-Pontoise…

Les Gloriettes en habit de lumière, chantent, dansent, tentent des petits numéros de cabaret. Ils sont munis d’un seul micro pour quatre, et d’instruments acoustiques. Grace à leurs chants enthousiastes et les fabulations de Gloria, les spectateurs pourront imaginer les palmiers de lumière, les quinze danseurs, les cocktails et l’orchestre!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00.000+01:00

mediatheque@ville-vezinlecoquet.fr

Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



