Concert théâtralisé MA SOEUR SE MARIE Cercle de Lüe Lüe

Lüe

Concert théâtralisé MA SOEUR SE MARIE

Cercle de Lüe 72 rue Saint-Philibert Lüe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Un spectacle inoubliable où la musique et la théâtre se rencontrent pour faire revivre les grands classiques des années 70. De Bob Dylan à Stevie Wonder, de Pink Floyd à Bob Marley, des Beatles à Otis Reading, en passant par quelques perles de la chanson française, Sonia accompagnée par le talentueux Yann, interprètera les chansons que vous choisirez pour le mariage de sa soeur, créant ainsi un spectacle unique et personnalisé.

Préparez-vous à chanter, rire et être émus. Ma soeur se marie est bien plus qu’un concert, c’est une expérience interactive et mémorable à ne pas manquer. .

Cercle de Lüe 72 rue Saint-Philibert Lüe 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 64 58 42 cercle.de.lue@gmail.com

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English : Concert théâtralisé MA SOEUR SE MARIE

L’événement Concert théâtralisé MA SOEUR SE MARIE Lüe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Landes d’Armagnac