Concert théatralisé Ferme de la Cure Marigny-le-Cahouët
vendredi 17 juillet 2026 · Ferme de la Cure · Marigny-le-Cahouët
Informations pratiques
Marigny-le-Cahouët
Concert théatralisé
Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Concert théâtralisé Sur la route, Barbara
Lola et Léandro parcourent les routes et s’installent pour proposer un retour sur une artiste sans concessions qui a marqué des générations
Petite restauration
Quelques boissons
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU
Alors au plaisir de vous y retrouver ! .
Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lespetitscurieuxmarigny@gmail.com
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English : Concert théatralisé
L’événement Concert théatralisé Marigny-le-Cahouët a été mis à jour le 2026-07-02 par OT des Terres d’Auxois