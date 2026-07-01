Concert théatralisé Ferme de la Cure Marigny-le-Cahouët

vendredi 17 juillet 2026 · Ferme de la Cure · Marigny-le-Cahouët

Informations pratiques

Marigny-le-Cahouët

Concert théatralisé

Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Concert théâtralisé Sur la route, Barbara

Lola et Léandro parcourent les routes et s’installent pour proposer un retour sur une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Petite restauration

Quelques boissons

PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU

Alors au plaisir de vous y retrouver ! .

Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lespetitscurieuxmarigny@gmail.com

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English : Concert théatralisé

L’événement Concert théatralisé Marigny-le-Cahouët a été mis à jour le 2026-07-02 par OT des Terres d’Auxois