UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marigny-le-Cahouët

Concert théatralisé Ferme de la Cure Marigny-le-Cahouët

vendredi 17 juillet 2026 · Ferme de la Cure · Marigny-le-Cahouët

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Ferme de la Cure
Adresse
7, rue de la cure
Ville
21150 Marigny-le-Cahouët
Département
Côte-d'Or
Tarif

Marigny-le-Cahouët

Concert théatralisé

Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Concert théâtralisé Sur la route, Barbara
Lola et Léandro parcourent les routes et s’installent pour proposer un retour sur une artiste sans concessions qui a marqué des générations

Petite restauration
Quelques boissons
PARTICIPATION LIBRE AU CHAPEAU
Alors au plaisir de vous y retrouver !   .

Ferme de la Cure 7, rue de la cure Marigny-le-Cahouët 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   lespetitscurieuxmarigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert théatralisé

L’événement Concert théatralisé Marigny-le-Cahouët a été mis à jour le 2026-07-02 par OT des Terres d’Auxois