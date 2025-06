Concert théâtralisé « Musiques à Venise » par la Fugue et Cie et le Chœur Résonnances Eglise Saint-Loup-Hors 6 juillet 2025 17:00

Concert théâtralisé « Musiques à Venise » par la Fugue et Cie et le Chœur Résonnances Eglise Chemin de l’église Saint-Loup-Hors Calvados

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

2025-07-06

L’ADTLB vous propose un concert théâtralisé présenté par la Fugue et Compagnie.

« Musiques à Venise Vivaldi et Pergolèse, une rencontre baroque »

Pergolèse, jeune compositeur, voyage jusqu’à Venise, pour solliciter l’avis de Vivaldi qu’il admire, sur son Stabat Mater. Mais il est fraîchement accueilli par le maître, en pleine préparation d’un concert pour le Pape Clément XII.

Leurs échanges, parfois houleux, sont ponctués par des démonstrations musicales, opposant la virtuosité de Vivaldi à la simplicité expressive de Pergolèse…

Au service de ce programme, une multitude de couleurs contrastées grâce à l’effectif vocal et instrumental 22 choristes, deux chanteuses solistes, un hautbois, deux flûtes, un basson, un orchestre à cordes et un continuo, et 3 acteurs de théâtre.

Extraits notamment des 4 saisons et du Dixit Dominus de Vivaldi, du Stabat Mater de Pergolèse et d’œuvres de Monteverdi et Scarlatti.

Ce concert sera co-dirigé par Anne Marie Cretté (La Fugue et Compagnie) et Grégoire Vanherle (chœur Résonnances du Mans) avec en solistes Elsa Franck et Jérémie Papasergio (membres de l’ensemble Doulce Mémoire) et les chanteuses Marie Paule Bonnemason et Angélique Leterrier

Eglise Chemin de l’église

Saint-Loup-Hors 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Concert théâtralisé « Musiques à Venise » par la Fugue et Cie et le Chœur Résonnances

The ADTLB invites you to a theatrical concert presented by Fugue et Compagnie.

« Music in Venice Vivaldi and Pergolesi, a Baroque encounter »

Pergolesi, a young composer, travels to Venice to seek the advice of Vivaldi, whom he admires, on his Stabat Mater. But the master, in the midst of preparing a concert for Pope Clement XII, gave him a cool reception.

Their exchanges, sometimes heated, are punctuated by musical demonstrations, pitting Vivaldi’s virtuosity against Pergolesi’s expressive simplicity?

The program features a multitude of contrasting vocal and instrumental colors: 22 choristers, two solo singers, an oboe, two flutes, a bassoon, a string orchestra and continuo, and 3 stage actors.

Excerpts include Vivaldi?s 4 Seasons and Dixit Dominus, Pergolesi?s Stabat Mater and works by Monteverdi and Scarlatti.

This concert will be co-directed by Anne Marie Cretté (La Fugue et Compagnie) and Grégoire Vanherle (ch?ur Résonnances du Mans), with soloists Elsa Franck and Jérémie Papasergio (members of the ensemble Doulce Mémoire) and singers Marie Paule Bonnemason and Angélique Leterrier

German : Concert théâtralisé « Musiques à Venise » par la Fugue et Cie et le Chœur Résonnances

Das ADTLB bietet Ihnen ein theatralisches Konzert, das von der Fugue et Compagnie präsentiert wird.

« Musik in Venedig Vivaldi und Pergolesi, eine barocke Begegnung »

Der junge Komponist Pergolesi reist nach Venedig, um Vivaldi, den er bewundert, um Rat für sein Stabat Mater zu bitten. Doch der Meister empfängt ihn unfreundlich und bereitet gerade ein Konzert für Papst Clemens XII. vor.

Ihre manchmal hitzigen Diskussionen werden von musikalischen Demonstrationen unterbrochen, bei denen Vivaldis Virtuosität der ausdrucksstarken Einfachheit Pergolesis gegenübergestellt wird

Das Programm bietet eine Vielzahl von kontrastreichen Farben, die durch die Besetzung der Vokal- und Instrumentalgruppe erzeugt werden: 22 Chorsänger, zwei Solosängerinnen, eine Oboe, zwei Flöten, ein Fagott, ein Streichorchester und ein Continuo sowie drei Theaterschauspieler.

Auszüge aus Vivaldis « Die vier Jahreszeiten » und « Dixit Dominus », Pergolesis « Stabat Mater » und Werken von Monteverdi und Scarlatti.

Das Konzert wird von Anne Marie Cretté (La Fugue et Compagnie) und Grégoire Vanherle (ch?ur Résonnances du Mans) gemeinsam geleitet, mit Elsa Franck und Jérémie Papasergio (Mitglieder des Ensembles Doulce Mémoire) als Solisten und den Sängerinnen Marie Paule Bonnemason und Angélique Leterrier

Italiano :

L’ADTLB vi invita a un concerto teatrale presentato dalla Fugue et Compagnie.

« Musica a Venezia Vivaldi e Pergolesi, un incontro barocco »

Pergolesi, un giovane compositore, si reca a Venezia per chiedere consiglio a Vivaldi, che ammira, sul suo Stabat Mater. Ma riceve una fredda accoglienza dal maestro, che sta preparando un concerto per Papa Clemente XII.

I loro scambi, a volte accesi, erano punteggiati da dimostrazioni musicali, che contrapponevano il virtuosismo di Vivaldi alla semplicità espressiva di Pergolesi?

Il programma presenta una moltitudine di colori contrastanti grazie alla formazione vocale e strumentale: 22 coristi, due cantanti solisti, un oboe, due flauti, un fagotto, un’orchestra d’archi e continuo e 3 attori di scena.

Tra i brani proposti, le 4 Stagioni e il Dixit Dominus di Vivaldi, lo Stabat Mater di Pergolesi e opere di Monteverdi e Scarlatti.

Il concerto sarà co-diretto da Anne Marie Cretté (La Fugue et Compagnie) e Grégoire Vanherle (Ch?ur Résonnances du Mans), con i solisti Elsa Franck e Jérémie Papasergio (membri dell’ensemble Doulce Mémoire) e le cantanti Marie Paule Bonnemason e Angélique Leterrier

Espanol :

La ADTLB le invita a un concierto teatralizado presentado por la Fugue et Compagnie.

« Música en Venecia Vivaldi y Pergolesi, un encuentro barroco »

Pergolesi, un joven compositor, viaja a Venecia para pedir consejo a Vivaldi, a quien admira, sobre su Stabat Mater. Pero recibe una fría acogida por parte del maestro, que se encuentra en plena preparación de un concierto para el Papa Clemente XII.

Sus intercambios, a veces acalorados, se salpicaron de demostraciones musicales, en las que se contraponían el virtuosismo de Vivaldi a la sencillez expresiva de Pergolesi..

El programa presenta una multitud de colores contrastados gracias a la formación vocal e instrumental: 22 coristas, dos cantantes solistas, un oboe, dos flautas, un fagot, una orquesta de cuerda y continuo, y 3 actores de escena.

Entre los extractos figuran las 4 Estaciones y el Dixit Dominus de Vivaldi, el Stabat Mater de Pergolesi y obras de Monteverdi y Scarlatti.

El concierto estará codirigido por Anne Marie Cretté (La Fugue et Compagnie) y Grégoire Vanherle (Ch?ur Résonnances du Mans), con las solistas Elsa Franck y Jérémie Papasergio (miembros del conjunto Doulce Mémoire) y las cantantes Marie Paule Bonnemason y Angélique Leterrier

L’événement Concert théâtralisé « Musiques à Venise » par la Fugue et Cie et le Chœur Résonnances Saint-Loup-Hors a été mis à jour le 2025-06-16 par Calvados Attractivité