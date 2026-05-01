Domme

Concert Théâtralisé Piano en forme de poire

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

C

Concert théâtralise Compagnie à bout de Souffle Piano en forme de poire de Erik Satie.

Deux pianistes, Stéphane Delincak et Stéphane Escoubet, Une comédienne, Muriel Bénazeraf, conduiront le public à travers l’oeuvre poétique et musicale d’Erik Satie, ce compositeur aux multiples facettes.

Nous y entendrons des compositions incontournables, mais aussi d’autres pièces moins connues à deux ou quatre mains.

La comédienne nous fera entendre sa voix, avec des extraits de sa correspondance, de ses écrits ou des commentaires de ses contemporains, en une sorte de biographie musicalisée .

Une exploration burlesque et émouvante de l’oeuvre d’Erik Satie, entre poésie et excentricité.

Réservation conseillée au 06 02 20 04 98 tarif 18 € adhérents 15 € gratuit moins de 16 ans et personnes en recherche d’emploi

ocd.domme24@gmail.com .

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98

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English : Concert Théâtralisé Piano en forme de poire

L’événement Concert Théâtralisé Piano en forme de poire Domme a été mis à jour le 2026-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne