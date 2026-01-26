Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa … Cénac-et-Saint-Julien
Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa … Cénac-et-Saint-Julien samedi 7 février 2026.
Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …
Salle socio culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le Comité Culturel de Cénac vous invite à un concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …
Rdv le samedi 7 février à 20h30 à la salle socio culturelle de la Borie.
À l’accordéon et à la guitare, Guilhem nous racontera ses souvenirs d’adolescent illustrés par les chansons de son idole Renaud.
Pour entamer ce mois de Février, le Comité Culturel de Cénac vous invite à un concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …
Rendez-vous le samedi 7 février à 20h30 à la salle socio culturelle de la Borie.
Enfant, Guilhem Surpras se prend de passion pour le chanteur Renaud. Son père, passionné par la culture occitane ne l’entend pas de cette oreille …
À l’accordéon et à la guitare, Guilhem nous racontera ses souvenirs d’adolescent illustrés par les chansons de son idole.
Réservations 06 78 34 63 61 .
Salle socio culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 63 61 comiteculturelcenac@gmail.com
English : Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …
The Comité Culturel de Cénac invites you to a theatrical concert on Renaud: Dis, Papa …
Rendezvous on Saturday February 7 at 8:30pm at the salle socio culturelle de la Borie.
On accordion and guitar, Guilhem will recount his adolescent memories, illustrated by the songs of his idol: Renaud.
L’événement Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa … Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-01-23 par Périgord Noir Vallée Dordogne