Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa … Cénac-et-Saint-Julien

Pour entamer ce mois de Février, le Comité Culturel de Cénac vous invite à un concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …

Rendez-vous le samedi 7 février à 20h30 à la salle socio culturelle de la Borie.

Enfant, Guilhem Surpras se prend de passion pour le chanteur Renaud. Son père, passionné par la culture occitane ne l’entend pas de cette oreille …

À l’accordéon et à la guitare, Guilhem nous racontera ses souvenirs d’adolescent illustrés par les chansons de son idole.

Réservations 06 78 34 63 61 .

Salle socio culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 34 63 61 comiteculturelcenac@gmail.com

English : Concert théâtralisé sur Renaud Dis, Papa …

The Comité Culturel de Cénac invites you to a theatrical concert on Renaud: Dis, Papa …

Rendezvous on Saturday February 7 at 8:30pm at the salle socio culturelle de la Borie.

On accordion and guitar, Guilhem will recount his adolescent memories, illustrated by the songs of his idol: Renaud.

