Concert-théâtre Brassens à la folie Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Concert-théâtre Brassens à la folie

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Entre chansons et théâtre, découvrez “Brassens à la folie”, un hommage présenté par Laureen.

20h30- Théâtre de la Poivrière.

Réservation par sms, Tarifs 10€/ personne.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61

English : Concert-théâtre Brassens à la folie

Brassens à la folie, a tribute presented by Laureen.

8:30pm Théâtre de la Poivrière.

Reservations by sms, Price: 10? per person.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

German : Concert-théâtre Brassens à la folie

Entdecken Sie ?Brassens à la folie?, eine von Laureen präsentierte Hommage zwischen Chansons und Theater.

20:30 Uhr Théâtre de la Poivrière.

Reservierung per SMS, Preis: 10 Euro pro Person.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Italiano :

Un omaggio a Brassens presentato da Laureen, che unisce canto e teatro.

20.30 Théâtre de la Poivrière.

Prenotazioni via SMS. Prezzo: 10 euro a persona.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

Espanol : Concert-théâtre Brassens à la folie

Un homenaje a Brassens presentado por Laureen, que combina canto y teatro.

20.30 h Teatro de la Poivrière.

Reservas por SMS. Precio: 10 € por persona.

Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61

