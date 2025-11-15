Concert-théâtre Brassens à la folie Théâtre La Poivrière Saint-Astier
Concert-théâtre Brassens à la folie Théâtre La Poivrière Saint-Astier dimanche 14 décembre 2025.
Concert-théâtre Brassens à la folie
Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier Dordogne
Entre chansons et théâtre, découvrez “Brassens à la folie”, un hommage présenté par Laureen.
20h30- Théâtre de la Poivrière.
Réservation par sms, Tarifs 10€/ personne.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61
Théâtre La Poivrière 2 place Saint Astier Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 54 61
English : Concert-théâtre Brassens à la folie
Brassens à la folie, a tribute presented by Laureen.
8:30pm Théâtre de la Poivrière.
Reservations by sms, Price: 10? per person.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61
German : Concert-théâtre Brassens à la folie
Entdecken Sie ?Brassens à la folie?, eine von Laureen präsentierte Hommage zwischen Chansons und Theater.
20:30 Uhr Théâtre de la Poivrière.
Reservierung per SMS, Preis: 10 Euro pro Person.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61
Italiano :
Un omaggio a Brassens presentato da Laureen, che unisce canto e teatro.
20.30 Théâtre de la Poivrière.
Prenotazioni via SMS. Prezzo: 10 euro a persona.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61
Espanol : Concert-théâtre Brassens à la folie
Un homenaje a Brassens presentado por Laureen, que combina canto y teatro.
20.30 h Teatro de la Poivrière.
Reservas por SMS. Precio: 10 € por persona.
Théâtre de la Poivrière 06 84 82 45 01 05 53 03 54 61
L’événement Concert-théâtre Brassens à la folie Saint-Astier a été mis à jour le 2025-11-12 par Vallée de l’Isle en Périgord