Concert, théâtre Kurdt Sedan
Concert, théâtre Kurdt Sedan mardi 24 mars 2026.
Concert, théâtre Kurdt
MJC Calonne Sedan Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
C’est dans la chute que naît la véritable liberté.Trois ados créent un groupe de rock en hommage à Kurt Cobain. À la suite de leur succès sur TikTok, elles passent dans une émission de télé-réalité. Mais leur prestation désastreuse va déchirer le groupe, provoquer une vague de cyberharcèlement et pousser nos trois ados à se réinventer pour sortir des anciens modèles.Trente ans après la mort de Kurt Cobain, le Projet Cryotopsie parvient à recréer dans Kurdt (12-18 ans) ce bouquet si particulier qui définit cette période de la vie, à la fois ingrate et pleine de grâce. Kurdt prend la forme d’un roller coaster , plongeant à pic dans des désespoirs intimes pour remonter vers des aurores imperceptibles.Catherine Makereel, Le SoirBilletterie
.
MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
Three teenagers form a rock band in homage to Kurt Cobain. Following their success on TikTok, they appear on a reality TV show. Thirty years after Kurt Cobain’s death, the Cryotopsie Project succeeds in recreating in Kurdt (12-18 years) that special bouquet that defines this period of life, both thankless and full of grace. Kurdt takes the form of a roller coaster , plunging steeply into intimate despair only to rise again towards imperceptible dawns.Catherine Makereel, Le SoirBilletterie
German :
Drei Teenager gründen eine Rockband als Hommage an Kurt Cobain. Nach ihrem Erfolg auf TikTok treten sie in einer Reality-Show auf. Doch ihr katastrophaler Auftritt reißt die Band auseinander, löst eine Welle von Cybermobbing aus und bringt unsere drei Teenager dazu, sich neu zu erfinden, um aus den alten Mustern auszubrechen.30 Jahre nach dem Tod von Kurt Cobain gelingt es dem Projekt Cryotopsie, in Kurdt (12-18 Jahre) das ganz besondere Bouquet nachzuempfinden, das diesen Lebensabschnitt definiert, der gleichzeitig undankbar und voller Anmut ist. Kurdt nimmt die Form einer Achterbahn an, die steil in intime Verzweiflung abtaucht, um dann wieder zu unmerklichen Morgenröten aufzusteigen.Catherine Makereel, Le SoirBilletterie
Italiano :
Tre adolescenti formano una rock band come tributo a Kurt Cobain. Dopo il successo su TikTok, appaiono in un reality show televisivo. A trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, il Cryotopsie Project riesce a ricreare in Kurdt (12-18 anni) quel bouquet speciale che definisce questo periodo della vita, al tempo stesso ingrato e pieno di grazia. Kurdt assume la forma di un ottovolante, che precipita in un’intima disperazione per poi risalire verso impercettibili albe.Catherine Makereel, Le SoirBilletterie
Espanol :
Tres adolescentes forman una banda de rock en homenaje a Kurt Cobain. Tras su éxito en TikTok, aparecen en un reality show de televisión. Treinta años después de la muerte de Kurt Cobain, el proyecto Cryotopsie consigue recrear en Kurdt (12-18 años) ese ramillete especial que define este periodo de la vida, a la vez ingrato y lleno de gracia. Kurdt adopta la forma de una montaña rusa que se sumerge en una íntima desesperación para volver a elevarse hacia imperceptibles amaneceres.Catherine Makereel, Le SoirBilletterie
L’événement Concert, théâtre Kurdt Sedan a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme