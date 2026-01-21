Concert-Théâtre La boîte à musique à Montigny sur Chiers

Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais vous convie au spectacle La boîte à musique enchantée

Entrez dans la boîte à musique§

Théo le maître de cérémonie à l’enthousiasme débordant, vous réserve un accueil des plus dynamiques. Il vous fera choisir le programme de la soirée parmi les grands classiques du répertoire français….

A mi-chemin entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion, un spectacle à la fois drôle et magique.

Entrée libreTout public

0 .

Montigny-sur-Chiers 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 45 18

English :

The communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais invites you to the show La boîte à musique enchantée

Enter the music box§

Théo, the over-enthusiastic master of ceremonies, will give you a lively welcome. He’ll help you choose the evening’s program from among the great classics of the French repertoire….

Halfway between theater and song, entertainment and emotion, this show is both funny and magical.

Free admission

