Concert Théâtre musical Louise sans Léon Ault

Concert Théâtre musical Louise sans Léon

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Louise entre en scène, un peu débordée, tablier sur les hanches et bigoudis encore dans les cheveux. Elle n’est pas tout à fait prête… mais le public, lui, est déjà là ! Alors elle rit, souffle, et commence à tourner la manivelle de son fidèle compagnon Désiré, son orgue de barbarie. Et c’est toute sa vie qui se déroule, entre deux airs de chanson. Fille du peuple, ancienne danseuse de cancan, chanteuse de rue et tenancière de café, Louise raconte avec gouaille et émotion son parcours de femme libre dans un monde qui ne l’a pas toujours été. Au fil des chansons — La Vie en rose, La Java bleue, Les Amants d’un jour, La Tendresse… — elle fait revivre tout un pan du Paris populaire celui des guinguettes, des bals, des artistes de trottoir et des amours de passage.

Revenue dans sa région natale, elle a repris le café de sa grand-mère, où elle continue, avec son orgue, à chanter la vie, les rires et les larmes du quotidien.

A travers la voix, la musique et la présence de l’orgue de barbarie, le spectacle explore la mémoire populaire, la résilience féminine et la tendresse du quotidien. La musique y devient récit, la chanson, un souvenir vivant…

Texte, interprétation et chant par l’exceptionnel artiste saltimbanque locale Christine Gomez sans oublier l’orgue de barbarie, j’ai nommé Désiré.

17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

Louise enters the stage, a little overwhelmed, apron on her hips and curlers still in her hair. She’s not quite ready? but the audience is! So she laughs, blows, and starts turning the crank on her faithful companion: Désiré, her barrel organ. And her whole life unfolds, between two tunes. Daughter of the people, former cancan dancer, street singer and café owner, Louise recounts with gouaille and emotion her journey as a free woman in a world that has not always been free. Through her songs? La Vie en rose, La Java bleue, Les Amants d?un jour, La Tendresse? she brings back to life a whole part of popular Paris: that of guinguettes, balls, sidewalk artists and passing loves.

Now back in her native region, she has taken over her grandmother?s café, where she continues, with her organ, to sing about life, the laughter and tears of everyday life.

Through voice, music and the presence of the barrel organ, the show explores popular memory, feminine resilience and the tenderness of everyday life. The music becomes a narrative, the song a living memory?

Written, performed and sung by the exceptional local entertainer Christine Gomez, not forgetting the barrel organ, Désiré.

