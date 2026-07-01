Concert thématique sur les oiseaux, Médiathèque Jean-René Rouzé, Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Informations pratiques

Concert thématique sur les oiseaux Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Jean-René Rouzé Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Concert-Brunch thématique sur les Oiseaux par Boule et François Puyalto :

HÉRON HÉRON

Chansons bicéphales & zoologiques

Cédrik Boule (précédé d’une réputation largement méritée d’artiste doué, hors norme, inclassable, séduisant, drôle et sensible) et François Puyalto (dont la voix suave et la basse mélodique embarquent l’audience dans un univers de rêveur qui échappe au fil du temps, dit-on) ont unilatéralement décidé de mettre leurs passions chansonnesques, littéraires et zoologiques en commun, le temps d’un spectacle inédit, éphémère et forcément surprenant.

Ce concert fera eccho à une exposition dans la médiathèque Jean René Rouzé visible en même temps

Médiathèque Jean-René Rouzé 3 rue Sainte-Marguerite, 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76160 Seine-Maritime Normandie 06 86 33 70 03 http://www.ville-stlerger76.fr

Concert-Brunch thématique sur les Oiseaux par Boule et François Puyalto :

©bouleetfrançoispuyalto