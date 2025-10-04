Concert Théo Hakola Trio médiathèque François Mitterrand Poitiers

Concert Théo Hakola Trio Samedi 4 octobre, 16h00 médiathèque François Mitterrand Vienne

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:30

Né aux États-Unis, Théo Hakola est un musicien, écrivain et homme de théâtre qui réside en France depuis la fin des années 70. Leader du groupe post-punk Orchestre Rouge puis de Passion Fodder, il poursuit une carrière solo depuis les années 90. Sombre et hantée, sa musique emprunte de nombreux éléments au folklore américain (folk, country, musique cajun) et n’est pas sans rappeler le clair-obscur des Bad Seeds (groupe de Nick Cave).

médiathèque François Mitterrand 5 rue des vieilles boucheries 86000 Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151

Théo Hakola Trio (chant, piano, violon)

