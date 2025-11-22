Concert Therendes Métal Le Hangar Zéro Le Havre

Concert Therendes Métal

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre

Le 15 novembre, rendez-vous au Hangar Zéro pour une soirée 100 % metal qui va faire vibrer les murs.

Au programme

– G-nomes groupe de metal venu tout droit de Caen, prêts à en découdre avec des riffs puissants et une énergie brute.

– Therendes le groupe havrais qui monte, avec un son heavy et des textes sombres et percutants.

Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de gros son et d’énergie live ⚡️

Venez soutenir la scène metal locale et partager un moment intense dans une ambiance conviviale ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

