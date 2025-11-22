Concert Therendes Métal Le Hangar Zéro Le Havre
Concert Therendes Métal Le Hangar Zéro Le Havre samedi 22 novembre 2025.
Concert Therendes Métal
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Le 15 novembre, rendez-vous au Hangar Zéro pour une soirée 100 % metal qui va faire vibrer les murs.
Au programme
– G-nomes groupe de metal venu tout droit de Caen, prêts à en découdre avec des riffs puissants et une énergie brute.
– Therendes le groupe havrais qui monte, avec un son heavy et des textes sombres et percutants.
Une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de gros son et d’énergie live ⚡️
Venez soutenir la scène metal locale et partager un moment intense dans une ambiance conviviale ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
English : Concert Therendes Métal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Therendes Métal Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie