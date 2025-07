Concert Thibault Wolf à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur

Concert Thibault Wolf à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur vendredi 18 juillet 2025.

Concert Thibault Wolf à La Mora

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Laissez-vous envoûter par la voix chaleureuse et l’univers intimiste de Thibault Wolf. Accompagné de sa guitare, il vous invite à un voyage musical intimiste, mêlant folk, pop et ambiance acoustique. Sa plume sensible et son timbre captivant créent une atmosphère douce et authentique, parfaite pour une soirée conviviale et pleine d’émotion. Un moment à vivre à ne surtout pas manquer à bord de La Mora !

Laissez-vous envoûter par la voix chaleureuse et l’univers intimiste de Thibault Wolf. Accompagné de sa guitare, il vous invite à un voyage musical intimiste, mêlant folk, pop et ambiance acoustique. Sa plume sensible et son timbre captivant créent une atmosphère douce et authentique, parfaite pour une soirée conviviale et pleine d’émotion. Un moment à vivre à ne surtout pas manquer à bord de La Mora ! .

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 79 49 15 66 infos@la-mora.org

English : Concert Thibault Wolf à La Mora

Let yourself be enchanted by the warm voice and intimate world of Thibault Wolf. Accompanied by his guitar, he invites you on an intimate musical journey, blending folk, pop and acoustic ambience. His sensitive pen and captivating timbre create a gentle, authentic atmosphere, perfect for a convivial evening full of emotion. A not-to-be-missed experience aboard La Mora!

German : Concert Thibault Wolf à La Mora

Lassen Sie sich von der warmen Stimme und der intimen Welt von Thibault Wolf verzaubern. In Begleitung seiner Gitarre lädt er Sie auf eine intime musikalische Reise ein, die Folk, Pop und akustisches Ambiente miteinander verbindet. Seine sensible Feder und sein fesselndes Timbre schaffen eine sanfte und authentische Atmosphäre, die perfekt für einen geselligen und emotionalen Abend ist. Ein Moment, den Sie an Bord der La?Mora auf keinen Fall verpassen sollten!

Italiano :

Lasciatevi incantare dalla voce calda e dal mondo intimo di Thibault Wolf. Accompagnato dalla sua chitarra, vi invita a un viaggio musicale intimo, mescolando folk, pop e atmosfera acustica. La sua penna sensibile e il suo timbro accattivante creano un’atmosfera dolce e autentica, perfetta per una serata conviviale ricca di emozioni. Un’esperienza da non perdere a bordo di La Mora!

Espanol :

Déjese hechizar por la cálida voz y el mundo íntimo de Thibault Wolf. Acompañado de su guitarra, le invita a un viaje musical íntimo, mezcla de folk, pop y ambiente acústico. Su pluma sensible y su timbre cautivador crean una atmósfera suave y auténtica, perfecta para una velada de convivencia llena de emoción. Una experiencia ineludible a bordo de La Mora

L’événement Concert Thibault Wolf à La Mora Honfleur a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Honfleur-Beuzeville