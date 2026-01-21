Concert Thibault Wolf Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Thibault Wolf Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 22 février 2026.

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Début : 2026-02-22 18:00:00
fin : 2026-02-22 21:00:00

2026-02-22

Dîner-concert avec Thibault Wolf, pop/rock. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

