Concert Thibault Wolf Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Thibault Wolf Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 22 février 2026.
Concert Thibault Wolf
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 18:00:00
fin : 2026-02-22 21:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Dîner-concert avec Thibault Wolf, pop/rock. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Thibault Wolf
L’événement Concert Thibault Wolf Genêts a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts