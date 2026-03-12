Concert Thieriki et Nuits Canailles Salle polyvalente Médis
Concert Thieriki et Nuits Canailles Salle polyvalente Médis dimanche 12 avril 2026.
Concert Thieriki et Nuits Canailles
Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Concert de Thieriki et Nuits Canailles.
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Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01
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English :
Concert by Thieriki and Nuits Canailles.
L’événement Concert Thieriki et Nuits Canailles Médis a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique