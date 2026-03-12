Concert Thieriki et Nuits Canailles Salle polyvalente Médis

Concert Thieriki et Nuits Canailles

Salle polyvalente 80 rue des sports Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Concert de Thieriki et Nuits Canailles.

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Salle polyvalente 80 rue des sports Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

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English :

Concert by Thieriki and Nuits Canailles.

L’événement Concert Thieriki et Nuits Canailles Médis a été mis à jour le 2026-03-12 par Royan Atlantique