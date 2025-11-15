Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Thierry Palem chante Brassens Vayrac

Concert Thierry Palem chante Brassens Vayrac samedi 15 novembre 2025.

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Thierry Palem et sa guitare qui jazze vous emmènera à la redécouverte de Georges Brassens
Thierry Palem et sa guitare qui jazze vous emmènera à la redécouverte de Georges Brassens. Reconnu comme l’un des meilleurs interprètes de Brassens, il vous invite, dans une interprétation très personnelle, à retrouver les plus belles chansons de Brassens chansons inédites, chansons oubliées et chansons les plus connues reprises en chœur par le public.

Spectacle adapté aux anciens comme aux plus jeunes   .

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64 

English :

Thierry Palem and his jazzy guitar will take you on a rediscovery of Georges Brassens

German :

Thierry Palem und seine Gitarre, die jazzt, nehmen Sie mit auf eine Wiederentdeckung von Georges Brassens

Italiano :

Thierry Palem e la sua chitarra jazz vi porteranno alla riscoperta di Georges Brassens

Espanol :

Thierry Palem y su guitarra jazzística le harán redescubrir a Georges Brassens

