Concert Thierry Palem chante Brassens

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Thierry Palem et sa guitare qui jazze vous emmènera à la redécouverte de Georges Brassens

Thierry Palem et sa guitare qui jazze vous emmènera à la redécouverte de Georges Brassens. Reconnu comme l’un des meilleurs interprètes de Brassens, il vous invite, dans une interprétation très personnelle, à retrouver les plus belles chansons de Brassens chansons inédites, chansons oubliées et chansons les plus connues reprises en chœur par le public.

Spectacle adapté aux anciens comme aux plus jeunes .

Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64

English :

Thierry Palem and his jazzy guitar will take you on a rediscovery of Georges Brassens

German :

Thierry Palem und seine Gitarre, die jazzt, nehmen Sie mit auf eine Wiederentdeckung von Georges Brassens

Italiano :

Thierry Palem e la sua chitarra jazz vi porteranno alla riscoperta di Georges Brassens

Espanol :

Thierry Palem y su guitarra jazzística le harán redescubrir a Georges Brassens

L’événement Concert Thierry Palem chante Brassens Vayrac a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Dordogne