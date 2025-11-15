Concert Thierry Palem chante Brassens Vayrac
Concert Thierry Palem chante Brassens
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Thierry Palem et sa guitare qui jazze vous emmènera à la redécouverte de Georges Brassens. Reconnu comme l’un des meilleurs interprètes de Brassens, il vous invite, dans une interprétation très personnelle, à retrouver les plus belles chansons de Brassens chansons inédites, chansons oubliées et chansons les plus connues reprises en chœur par le public.
Spectacle adapté aux anciens comme aux plus jeunes .
Place du 11 Novembre 1918 Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 19 30 64
English :
Thierry Palem and his jazzy guitar will take you on a rediscovery of Georges Brassens
German :
Thierry Palem und seine Gitarre, die jazzt, nehmen Sie mit auf eine Wiederentdeckung von Georges Brassens
Italiano :
Thierry Palem e la sua chitarra jazz vi porteranno alla riscoperta di Georges Brassens
Espanol :
Thierry Palem y su guitarra jazzística le harán redescubrir a Georges Brassens
