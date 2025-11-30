Concert Think Lloyd au Musée de l’Automobile

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Vivez une soirée musicale hors du commun au Musée national de l’Automobile de Mulhouse. Dans ce lieu unique au monde, au cœur de la prestigieuse collection Schlumpf, laissez-vous emporter par l’univers mythique de Pink Floyd.

Le groupe Think Lloyd, composé de huit musiciens passionnés, vous propose de redécouvrir les plus grands succès du célèbre groupe britannique dans une mise en scène spécialement imaginée pour l’atmosphère exceptionnelle du musée. Le concert se déroulera devant l’une des pièces les plus emblématiques de la collection la légendaire Bugatti Royale.

Les portes du musée ouvriront exceptionnellement au public dès 18h afin de vous permettre de profiter d’une visite avant le concert, qui débutera à 20h30. Une occasion rare d’allier patrimoine automobile et voyage musical le temps d’une soirée mémorable. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

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English :

L’événement Concert Think Lloyd au Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace