Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

« Thomas Dutronc » sur la Scène Flottante d’Agde, mardi 5 août 2025;

Chaque année, la Ville d’Agde propose gratuitement des scènes flottantes estivales sur le fleuve Hérault, au pied de la Cathédrale Saint-Etienne à Agde.

Après plusieurs projets parallèles, Thomas Dutronc revient avec la recette du bonheur un projet de scène qui saura tirer parti de toutes ses aventures passées.

Un spectacle étonnant, faisant le grand écart entre une musique pure acoustique et une pop moderne actuelle, entre l’émotion procurée par certaines chansons, l’envolée virtuose sur d’autres et la camaraderie entre les membres de l’orchestre.

#SCENEFLOTTANTE2025

#TEMPS FORT .

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 99 41 24 10

English : CONCERT « THOMAS DUTRONC » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

« Thomas Dutronc on the Scène Flottante in Agde, Tuesday 5 August 2025

German : CONCERT « THOMAS DUTRONC » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

„Thomas Dutronc“ auf der schwimmenden Bühne in Agde am Dienstag, den 5. August 2025;

Italiano :

« Thomas Dutronc sulla Scène Flottante di Agde, martedì 5 agosto 2025;

Espanol :

« Thomas Dutronc en la Scène Flottante de Agde, martes 5 de agosto de 2025;

