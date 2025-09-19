Concert Thomas Fersen Châteaugiron

Concert Thomas Fersen Châteaugiron vendredi 20 mars 2026.

Concert Thomas Fersen

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

Trente-et-un ans après son premier album Le bal des oiseaux , Thomas Fersen s’est imposé comme un auteur-compositeur-interprète incontournable, un poète de la chanson française à l’esprit malicieux, dont les albums et les chansons sont devenus cultes.

Le nouvel album de Thomas Fersen, Le choix de la reine est sorti chez tôt Ou tard (son label historique) le 28 février 2025 pour ses 30 ans de carrière. Pour son tout nouveau spectacle, il a fait appel au Trio SR9 dirigé par Clément Ducol (Golden Globe de la meilleure chanson pour El Mal dans le film Emilia Pérez, de Jacques Audiard). Ses chansons se trouvent alors enveloppées de sonorités envoûtantes, portées par le xylophone, le vibraphone, le glockenspiel, le marimba et le piano.

Ces instruments viennent décupler l’irréalité et le fantastique des personnages, dont les ombres se trouvent allongées par leur éclairage comme à la tombée du jour. .

