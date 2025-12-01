Concert Thomas Leleu Rue des trois frères Nadeau Surgères

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Venez découvrir Thomas Leleu avec son projet popOutsider.

Artiste récompensé d’une Victoire de la Musique en 2012. Entouré de 2 brillants musiciens, il propose un projet unique entièrement dédié au rythme sous toutes ses formes.

Tout public.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Discover Thomas Leleu and his popOutsider project.

Winner of a Victoire de la Musique award in 2012. Surrounded by 2 brilliant musicians, he offers a unique project entirely dedicated to rhythm in all its forms.

All audiences.

German :

Erleben Sie Thomas Leleu mit seinem Projekt popOutsider.

Der Künstler wurde 2012 mit einem Victoire de la Musique ausgezeichnet. Umgeben von zwei brillanten Musikern bietet er ein einzigartiges Projekt, das sich ganz dem Rhythmus in all seinen Formen widmet.

Für alle Zuschauer.

Italiano :

Venite a scoprire Thomas Leleu e il suo progetto popOutsider.

Ha vinto un premio Victoire de la Musique nel 2012. Circondato da due brillanti musicisti, propone un progetto unico interamente dedicato al ritmo in tutte le sue forme.

Per tutti i pubblici.

Espanol :

Venga a descubrir a Thomas Leleu y su proyecto popOutsider.

Ganó un premio Victoire de la Musique en 2012. Rodeado de 2 músicos brillantes, ofrece un proyecto único enteramente dedicado al ritmo en todas sus formas.

Para todos los públicos.

