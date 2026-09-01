Concert – Thomas Melly propose sa musique instrumentale Eglise St Jean Baptiste Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Concert – Thomas Melly propose sa musique instrumentale

Eglise St Jean Baptiste Allée du presbytère Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Le dimanche 27 septembre à 16h, en l’église de St Jean le Thomas, Thomas Melly proposera en concert sa musique instrumentale ; il fera appel à Fatjon Zefi, pianiste italien qui nous viendra de Turin, pour interpréter ses compositions lors d’un récital constitué exclusivement de morceaux originaux. Un univers à découvrir !

Billetterie à l’épicerie du Bout de la mer – 02 33 48 84 34 ou sur place (pas de paiement en CB à l’église). .

Eglise St Jean Baptiste Allée du presbytère Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 61 97 02 11 thomas.melly@free.fr

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English : Concert – Thomas Melly propose sa musique instrumentale

L’événement Concert – Thomas Melly propose sa musique instrumentale Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts