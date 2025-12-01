Concert Thomas Samoth Baraquilles Die
Concert Thomas Samoth Baraquilles Die vendredi 12 décembre 2025.
Concert Thomas Samoth
Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Récital piano solo.
.
Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes baraquilles@gmail.com
English :
Solo piano recital.
German :
Solo-Klavierabend.
Italiano :
Recital per pianoforte solo.
Espanol :
Recital de piano solo.
L’événement Concert Thomas Samoth Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois