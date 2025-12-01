Concert Thomas Samoth Baraquilles Die

Concert Thomas Samoth Baraquilles Die vendredi 12 décembre 2025.

Concert Thomas Samoth

Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Récital piano solo.
Baraquilles 81 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   baraquilles@gmail.com

English :

Solo piano recital.

German :

Solo-Klavierabend.

Italiano :

Recital per pianoforte solo.

Espanol :

Recital de piano solo.

