Concert -Thomas Sarrodie & Bi-Polar Blues L’Azile La Rochelle

Concert -Thomas Sarrodie & Bi-Polar Blues

L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

34€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 21:00:00

fin : 2026-04-23 23:30:00

Date(s) :

2026-04-23

BLUES ROCK

Demi-finaliste de l’International Blues Challenge 2025, Thomas Sarrodie & Bi-Polar Blues est un power trio français de blues-rock.

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L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com

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English :

BLUES ROCK

Semi-finalists in the International Blues Challenge 2025, Thomas Sarrodie & Bi-Polar Blues are a French blues-rock power trio.

L’événement Concert -Thomas Sarrodie & Bi-Polar Blues La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle