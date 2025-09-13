Concert Thunder Sound System Un été à Bious Laruns
Concert Thunder Sound System Un été à Bious Laruns samedi 13 septembre 2025.
Concert Thunder Sound System Un été à Bious
Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Actif depuis une dizaine d’années, Thunder Sound System est un collectif passionné de culture sound system et de roots reggae. Implanté dans le Sud-Ouest, le crew fait vibrer les scènes locales avec ses sélections militantes, son amour du vinyle et une vibe chaleureuse et fédératrice.
Leur objectif partager la puissance du message roots avec le plus grand nombre, dans un esprit de partage, d’unité et de bonnes vibrations.
Restauration sur place. .
Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me
