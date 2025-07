Concert « THX Sound System » ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert « THX Sound System » ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 16 août 2025.

Concert « THX Sound System »

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Reggae

THX Sound System est né de l’amitié de longue date d’Antonin Supa fan de reggae et collectionneur de vinyles depuis plus de 15 ans et Nathanael Aka JahLove son fidèle boxman qui participe à la sélection.

Leur exploration de ce style commence avec les classiques du genre tels que The Congos, Israël Vibration, Lee Perry. Grâce à des deejays comme U-Roy, Big Youth, Mikey Dread, ils découvrent rapidement la culture sound system. Le style UK de l’évolution des sounds jamaïcains en Angleterre est devenu prédominant dans le style et les disques collectionnés.

L’envie de construire une sono a muri de longues années pour aboutir en 2022 à la première version de la sono. Optimisée en taille et avec un réglage idéal, la sono envoûte par ses basses claires et puissantes et par les fréquences plus hautes gérées par des pavillons japonais des 70’s.

English : Concert « THX Sound System »

Reggae

THX Sound System was born of the long-standing friendship between Antonin « Supa », a reggae fan and vinyl collector for over 15 years, and Nathanael « Aka JahLove », his faithful boxman who takes part in the selection.

Their exploration of this style begins with classics such as The Congos, Israel Vibration and Lee Perry. Thanks to deejays like U-Roy, Big Youth and Mikey Dread, they quickly discovered the sound system culture. The UK style of the evolution of Jamaican sounds in England became predominant in the style and records collected.

The desire to build a sound system matured over many years, culminating in the first version of the sound system in 2022. Optimized in size and with ideal tuning, the sound system captivates with its clear, powerful bass and higher frequencies managed by 70?s Japanese horns.

German :

Reggae

THX Sound System entstand aus der langjährigen Freundschaft von Antonin « Supa », Reggae-Fan und Vinyl-Sammler seit über 15 Jahren, und Nathanael « Aka JahLove », seinem treuen Boxer, der auch an der Auswahl teilnimmt.

Ihre Erkundung dieses Stils beginnt mit den Klassikern des Genres wie The Congos, Israel Vibration und Lee Perry. Dank Deejays wie U-Roy, Big Youth und Mikey Dread entdecken sie schnell die Soundsystem-Kultur. Der UK-Stil aus der Entwicklung der jamaikanischen Sounds in England wurde vorherrschend im Stil und in den gesammelten Platten.

Der Wunsch, ein Soundsystem zu bauen, reifte über viele Jahre hinweg und führte 2022 zur ersten Version des Soundsystems. Optimiert in der Größe und mit einer idealen Einstellung, verzaubert die Anlage mit ihren klaren und kräftigen Bässen und den höheren Frequenzen, die von japanischen 70er-Jahre-Hörnern gesteuert werden.

Italiano :

Reggae

THX Sound System nasce dall’amicizia di lunga data tra Antonin ‘Supa’, appassionato di reggae e collezionista di vinili da oltre 15 anni, e Nathanael ‘Aka JahLove’, il suo fedele boxman che lo aiuta nella selezione.

La loro esplorazione dello stile è iniziata con classici come The Congos, Israel Vibration e Lee Perry. Grazie a deejay come U-Roy, Big Youth e Mikey Dread, hanno scoperto rapidamente la cultura del sound system. Lo stile britannico dell’evoluzione dei suoni giamaicani in Inghilterra divenne predominante nello stile e nei dischi raccolti.

Il desiderio di costruire un sound system è maturato nel corso di molti anni, culminando nella prima versione del sound system nel 2022. Ottimizzato per le dimensioni e con una messa a punto ideale, il sistema audio affascina con i suoi bassi chiari e potenti e le frequenze più alte gestite da trombe giapponesi degli anni ’70.

Espanol :

Reggae

THX Sound System nació de la larga amistad entre Antonin ‘Supa’, fan del reggae y coleccionista de vinilos desde hace más de 15 años, y Nathanael ‘Aka JahLove’, su fiel cofre que le ayuda con la selección.

Su exploración del estilo comenzó con clásicos como The Congos, Israel Vibration y Lee Perry. Gracias a deejays como U-Roy, Big Youth y Mikey Dread, descubrieron rápidamente la cultura del sound system. El estilo británico de la evolución de los sonidos jamaicanos en Inglaterra se hizo predominante en el estilo y los discos recopilados.

El deseo de construir un sound system maduró a lo largo de muchos años, culminando en la primera versión del sound system en 2022. Optimizado por su tamaño y con una afinación ideal, el sistema de sonido cautiva con sus graves claros y potentes y sus frecuencias más altas gestionadas por bocinas japonesas de los años 70.

