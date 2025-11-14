Concert Tia Caroll Royal Lounge Pau

Concert Tia Caroll Royal Lounge Pau vendredi 14 novembre 2025.

Concert Tia Caroll

Royal Lounge 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Tia Carroll, née à Richmond en Californie, fait partie des grandes voix du Blues et de la Soul actuelles.

Souvent comparée aux légendaires Tina Turner, Koko Taylor ou Aretha Franklin, elle impose pourtant un style unique, à la fois puissant, sincère et profondément émouvant.

Récompensée par de multiples distinctions (West Coast Female Blues Vocalist of the Year, Jus Blues Music Foundation, R&B Vocalist of the Year…), elle s’est produite sur les plus grandes scènes internationales et a partagé l’affiche avec BB King, Ray Charles, Jimmy McCracklin, Syl Johnson, Sugar Pie DeSanto, Tommy Castro, Igor Prado, Eric Gales…

Son dernier album You Gotta Have It, enregistré dans le mythique studio Greaseland de Kid Andersen avec Charlie Hunter, Igor Prado ou encore Sax Gordon, a été nommé en 2022 pour le meilleur album Soul Blues aux Blues Music Awards.

Avec une énergie scénique irrésistible .

Royal Lounge 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 06 92 infopau@groupetranchant.com

English : Concert Tia Caroll

German : Concert Tia Caroll

Italiano :

Espanol : Concert Tia Caroll

L’événement Concert Tia Caroll Pau a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pau