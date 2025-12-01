Concert TIAKOLA Amiens
Concert TIAKOLA Amiens samedi 13 décembre 2025.
Concert TIAKOLA
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 52 – 52 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Tiakola est un artiste que l’on ne présente plus !
Faisant partie des artistes les plus écoutés sur Spotify avec près de 7 millions d’auditeurs mensuel,
son album Mélo , sorti en 2022 et qui est certifié triple disque de platine, est le projet qui a été le
plus écouté sur la plateforme en 2023.
Mélomane de sa génération, faiseur de tubes, qui multiplie les featurings et qui enchaîne les
certifications, Tiakola a signé son retour en 2023 avec le projet La Mélo est GangX en
collaboration avec Gazo. Un projet commun qui est déjà certifié disque de platine.
Entre 3 certifications remportées sur 8 nominations lors de la première cérémonie des Flammes,
Tiakola continue son ascension en 2024 et a dévoilé un EP surprise intitulé X sorti en mars, un
projet remettant la musique au centre et ce côté rap qui ne l’a jamais quitté.
Le 20 septembre 2024, Tiakola a sorti sa première mixtape intitulé BDLM Vol. 1 , un projet
fédérateur de 17 titres avec 22 artistes invités.
La mixtape a connu un démarrage fulgurant avec plus de 4 millions de streams sur Spotify en moins
de 24h ainsi que le 3ème meilleur démarrage de l’année sur la plateforme…
Tiakola est un artiste que l’on ne présente plus !
Faisant partie des artistes les plus écoutés sur Spotify avec près de 7 millions d’auditeurs mensuel,
son album Mélo , sorti en 2022 et qui est certifié triple disque de platine, est le projet qui a été le
plus écouté sur la plateforme en 2023.
Mélomane de sa génération, faiseur de tubes, qui multiplie les featurings et qui enchaîne les
certifications, Tiakola a signé son retour en 2023 avec le projet La Mélo est GangX en
collaboration avec Gazo. Un projet commun qui est déjà certifié disque de platine.
Entre 3 certifications remportées sur 8 nominations lors de la première cérémonie des Flammes,
Tiakola continue son ascension en 2024 et a dévoilé un EP surprise intitulé X sorti en mars, un
projet remettant la musique au centre et ce côté rap qui ne l’a jamais quitté.
Le 20 septembre 2024, Tiakola a sorti sa première mixtape intitulé BDLM Vol. 1 , un projet
fédérateur de 17 titres avec 22 artistes invités.
La mixtape a connu un démarrage fulgurant avec plus de 4 millions de streams sur Spotify en moins
de 24h ainsi que le 3ème meilleur démarrage de l’année sur la plateforme… .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
English :
Tiakola is an artist who needs no introduction!
One of the most listened-to artists on Spotify, with almost 7 million monthly listeners,
his triple-platinum album Mélo, released in 2022, was the platform?s most
listened to on the platform in 2023.
Tiakola is a hit-maker of his generation, with multiple featurings and a string of certifications
certifications, Tiakola made his comeback in 2023 with the project La Mélo est GangX in
with Gazo. This joint project has already been certified platinum.
Between 3 certifications won out of 8 nominations at the first Flammes ceremony,
Tiakola continues his ascent in 2024, unveiling a surprise EP entitled X , released in March
a project that puts the music back at the center and the rap side that has never left him.
On September 20, 2024, Tiakola released his first mixtape entitled BDLM Vol. 1 , a unifying
a 17-track project featuring 22 guest artists.
The mixtape got off to a flying start, with over 4 million streams on Spotify in less than
in less than 24 hours, making it the 3rd best debut of the year on the platform…
German :
Tiakola ist ein Künstler, den man nicht mehr vorstellen muss!
Mit fast 7 Millionen monatlichen Hörern gehört er zu den meistgehörten Künstlern auf Spotify,
sein Album Mélo , das 2022 erschien und mit dreifachem Platin ausgezeichnet wurde, ist das Projekt, das am meisten gehört wurde
2023 auf der Plattform am häufigsten angehört wurde.
Als Musiker seiner Generation und Hitmacher, der immer wieder Featurings macht und eine Auszeichnung nach der anderen erhält
tiakola kehrte 2023 mit dem Projekt La Mélo est GangX zurück, das er in Zusammenarbeit mit der Gruppe La Mélo est GangX entwickelte
in Zusammenarbeit mit Gazo. Ein gemeinsames Projekt, das bereits mit Platin ausgezeichnet wurde.
Zwischen 3 Zertifizierungen, die er bei 8 Nominierungen bei der ersten Flammenzeremonie gewonnen hat,
Tiakola setzt seinen Aufstieg im Jahr 2024 fort und enthüllte eine Überraschungs-EP mit dem Titel X , die im März veröffentlicht wurde, ein
in diesem Projekt steht die Musik wieder im Mittelpunkt und die Rap-Attitüde, die ihn nie verlassen hat.
Am 20. September 2024 veröffentlichte Tiakola sein erstes Mixtape mit dem Titel BDLM Vol. 1
mit 17 Titeln und 22 Gastkünstlern.
Das Mixtape hatte einen fulminanten Start mit über 4 Millionen Streams auf Spotify in weniger als
in 24 Stunden sowie den drittbesten Start des Jahres auf der Plattform…
Italiano :
Tiakola è un artista che non ha bisogno di presentazioni!
È uno degli artisti più ascoltati su Spotify, con quasi 7 milioni di ascoltatori mensili,
il suo album Mélo, pubblicato nel 2022 e certificato triplo disco di platino, è stato il brano più
più ascoltato sulla piattaforma nel 2023.
Tiakola è un hit-maker della sua generazione, con una serie di featurings e una serie di certificazioni
tiakola ha fatto il suo ritorno nel 2023 con il progetto ‘La Mélo est GangX’, in collaborazione con
con Gazo. Questo progetto comune è già stato certificato platino.
Tra 3 certificazioni vinte su 8 nomination alla prima cerimonia delle Flammes,
Tiakola continua la sua ascesa nel 2024, presentando a sorpresa un EP intitolato X , uscito a marzo
si tratta di un progetto che rimette al centro la musica, con un taglio rap che non lo ha mai abbandonato.
Il 20 settembre 2024, Tiakola ha pubblicato il suo primo mixtape, intitolato BDLM Vol. 1
un progetto di 17 tracce con 22 artisti ospiti.
Il mixtape è partito alla grande, con oltre 4 milioni di streaming su Spotify in meno di 24 ore
in meno di 24 ore, diventando così il terzo mixtape più venduto dell’anno sulla piattaforma…
Espanol :
Tiakola es un artista que no necesita presentación
Es uno de los artistas más escuchados en Spotify, con casi 7 millones de oyentes mensuales,
su álbum Mélo, publicado en 2022 y certificado triple platino, fue el más
más escuchado en la plataforma en 2023.
Tiakola es un creador de éxitos de su generación, con una serie de featurings y una serie de certificaciones
tiakola reapareció en 2023 con el proyecto ‘La Mélo est GangX’, en colaboración
con Gazo. Este proyecto conjunto ya ha sido certificado disco de platino.
Entre 3 certificaciones ganó de 8 nominaciones en la primera ceremonia Flammes,
Tiakola continúa su ascenso en 2024, presentando un EP sorpresa titulado ‘X’, publicado en marzo
se trata de un proyecto que vuelve a poner la música en el centro, con un toque de rap que nunca le ha abandonado.
El 20 de septiembre de 2024, Tiakola lanzó su primera mixtape, titulada BDLM Vol. 1 , un unificador
un proyecto de 17 pistas con 22 artistas invitados.
La mixtape tuvo un comienzo fulgurante, con más de 4 millones de streams en Spotify en menos de
en menos de 24 horas, lo que la convierte en la tercera mixtape más vendida del año en la plataforma…
L’événement Concert TIAKOLA Amiens a été mis à jour le 2025-02-17 par OT D’AMIENS