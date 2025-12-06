Concert Tidymess Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert Tidymess

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Duo pop-rock entre gravité, légèreté et joie. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

English : Concert Tidymess

L’événement Concert Tidymess Monein a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Coeur de Béarn