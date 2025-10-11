CONCERT TIENS, TIENS, TIENS ! Salle Cutullic Paimbœuf
CONCERT TIENS, TIENS, TIENS ! Salle Cutullic Paimbœuf samedi 11 octobre 2025.
CONCERT TIENS, TIENS, TIENS !
Salle Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 19:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Organisé par l’École Intercommunale de Musique, ce concert spectacle commémoratif des 80 ans de la libération de la poche de Saint-Nazaire vous plongera dans l’ambiance des années 39-45.
Samedi 11 Octobre à 19h30
Sur inscription 02 40 27 39 82 edmusique@cc-musique.fr .
Salle Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERT TIENS, TIENS, TIENS ! Paimbœuf a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin