CONCERT TIENS, TIENS, TIENS ! Salle Cutullic Paimbœuf

CONCERT TIENS, TIENS, TIENS ! samedi 11 octobre 2025.

Salle Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 19:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Organisé par l’École Intercommunale de Musique, ce concert spectacle commémoratif des 80 ans de la libération de la poche de Saint-Nazaire vous plongera dans l’ambiance des années 39-45.

Samedi 11 Octobre à 19h30

Sur inscription 02 40 27 39 82 edmusique@cc-musique.fr .

Salle Cutullic 33 bd Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr

