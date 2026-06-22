Concert TIF Le Tube Seignosse
Concert TIF Le Tube Seignosse samedi 31 octobre 2026.
Seignosse
Concert TIF
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
TIF c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.
Samedi 31 octobre
Concert TIF
Tube, Seignosse
Ouverture des portes à 20h.
TIF c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.
Depuis ses débuts, l’artiste algérois a construit son univers, entre rap, sonorités de chez nous, et mélodies qui touchent directement dans le cœur.
TIF revient en 2026 avec *SAVASHUIA*, son projet tant attendu depuis trois ans.
Pour l’occasion, il part à la rencontre de son public à travers une tournée en France, en Belgique et en Suisse.
Accompagné de ses musiciens, il présentera sur scène ce nouveau chapitre, dans un format live devenu sa signature sincère et proche des gens.
Tarif 29€
Debout ; placement libre.
Billetterie en ligne. .
Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert TIF
TIF is, above all, music that you experience. From live sessions with his musicians to electrifying concerts with the audience, it’s truly on stage that he comes into his own.
L’événement Concert TIF Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse
À voir aussi à Seignosse (Landes)
- Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse 1 juillet 2026
- Spectacle Paulo magie Sous le chapiteau Seignosse 6 juillet 2026
- Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse 7 juillet 2026
- Découverte du pilates Seignosse 7 juillet 2026
- Les fruits et les légumes vous veulent du bien Office de Tourisme Seignosse 7 juillet 2026