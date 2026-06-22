Concert TIF Le Tube Seignosse

Seignosse

Concert TIF

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

TIF c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.

Samedi 31 octobre

Concert TIF

Tube, Seignosse

Ouverture des portes à 20h.

TIF c’est avant tout une musique qui se vit. Des lives sessions avec ses musiciens aux concerts enflammés avec le public, c’est véritablement sur scène qu’il se révèle.

Depuis ses débuts, l’artiste algérois a construit son univers, entre rap, sonorités de chez nous, et mélodies qui touchent directement dans le cœur.

TIF revient en 2026 avec *SAVASHUIA*, son projet tant attendu depuis trois ans.

Pour l’occasion, il part à la rencontre de son public à travers une tournée en France, en Belgique et en Suisse.

Accompagné de ses musiciens, il présentera sur scène ce nouveau chapitre, dans un format live devenu sa signature sincère et proche des gens.

Tarif 29€

Debout ; placement libre.

Billetterie en ligne. .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert TIF

TIF is, above all, music that you experience. From live sessions with his musicians to electrifying concerts with the audience, it’s truly on stage that he comes into his own.

L’événement Concert TIF Seignosse a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Seignosse