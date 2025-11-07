Concert Tiffany & The Nightbirds Hôtel Moxy La Ciotat

Vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h. Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tiffany se distingue par sa voix au timbre chaleureux, semblant venir d’un autre temps.

Bercée par les voix emblématiques de Broadway (Doris Day, Judy Garland..) les grandes dames du blues (Billie Holiday, Bessie Smith..) ainsi que les légendaires chanteuses de swing (Ella Fitzgerald, Carmen McRae..) elle puise ses racines dans les classiques tout en explorant de nouvelles sonorités.



Aujourd’hui, elle sillonne la scène jazz marseillaise, toujours à la recherche de nouvelles expériences musicales. Chaque performance est pour elle l’occasion de partager son amour du jazz et de transporter le public dans un univers où se mêlent nostalgie et modernité. .

Hôtel Moxy 756 avenue Emile Bodin La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

Tiffany stands out for her warm voice, which seems to come from another era.

Tiffany zeichnet sich durch ihre warme Stimme aus, die aus einer anderen Zeit zu stammen scheint.

Tiffany si distingue per la sua voce dal timbro caldo, che sembra provenire da un’altra epoca.

Tiffany destaca por su cálida voz, que parece provenir de otra época.

