Concert Tiger Rose Usine Aillot Galerie Camion Ancien Montceau-les-Mines

Concert Tiger Rose

Usine Aillot Galerie Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 23:30:00

Tiger Rose vous embarque dès les premières mesures du Mississippi Blues (le plus intense) au Boogie hypnotique de Détroit. Deux voix uniques et puissantes au service d’un son brut et sans artifices (source Info concert).

En extérieur si le temps le permet, sinon en intérieur au sein de la galerie. Ouverture des portes et Baraillot à partir de 19h. Buvette & saucissons… Concert vers 20h30. .

Usine Aillot Galerie Camion Ancien 27 rue des Prés Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 11 16 40

