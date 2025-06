Concert Tightrope Live Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre 11 juillet 2025 20:00

Haute-Loire

Concert Tightrope Live Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

A tribute to STEVIE RAY VAUGHAN au camping du plan d’eau ! Tout est dit !

Amateurs on vous attend nombreux !

.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping

Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

A tribute to STEVIE RAY VAUGHAN at the Plan d’Eau campsite! That says it all!

We look forward to seeing you there!

German :

A tribute to STEVIE RAY VAUGHAN auf dem Campingplatz des Plan d’eau! Es ist alles gesagt!

Amateure wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Un omaggio a STEVIE RAY VAUGHAN al campeggio Plan d’Eau! Questo dice tutto!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

¡Un homenaje a STEVIE RAY VAUGHAN en el camping Plan d’Eau! ¡Eso lo dice todo!

¡Esperamos verle allí!

L’événement Concert Tightrope Live Céaux-d’Allègre a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay