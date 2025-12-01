Concert Tigroove et Funky Frogs Espace Franquin Angoulême

Concert Tigroove et Funky Frogs

Espace Franquin 1B boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Une soirée, deux concerts ! TiGroove partagera la scène de l’Espace Franquin avec le groupe Funky Frogs, connus pour l’originalité et la complexité de leurs arrangements a cappella.

English :

One evening, two concerts! TiGroove will share the Espace Franquin stage with the Funky Frogs group, renowned for the originality and complexity of their a cappella arrangements.

German :

Ein Abend, zwei Konzerte! TiGroove wird die Bühne des Espace Franquin mit der Gruppe Funky Frogs teilen, die für die Originalität und Komplexität ihrer A-cappella-Arrangements bekannt ist.

Italiano :

Una sera, due concerti! I TiGroove condivideranno il palco dell’Espace Franquin con il gruppo Funky Frogs, noto per l’originalità e la complessità dei suoi arrangiamenti a cappella.

Espanol :

¡Una noche, dos conciertos! TiGroove compartirá escenario en el Espace Franquin con el grupo Funky Frogs, famoso por la originalidad y la complejidad de sus arreglos a capella.

L’événement Concert Tigroove et Funky Frogs Angoulême a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême