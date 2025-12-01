Concert Tigroove et Funky Frogs Espace Franquin Angoulême
Concert Tigroove et Funky Frogs Espace Franquin Angoulême samedi 13 décembre 2025.
Concert Tigroove et Funky Frogs
Espace Franquin 1B boulevard Berthelot Angoulême
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Une soirée, deux concerts ! TiGroove partagera la scène de l’Espace Franquin avec le groupe Funky Frogs, connus pour l’originalité et la complexité de leurs arrangements a cappella.
.
Espace Franquin 1B boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
One evening, two concerts! TiGroove will share the Espace Franquin stage with the Funky Frogs group, renowned for the originality and complexity of their a cappella arrangements.
German :
Ein Abend, zwei Konzerte! TiGroove wird die Bühne des Espace Franquin mit der Gruppe Funky Frogs teilen, die für die Originalität und Komplexität ihrer A-cappella-Arrangements bekannt ist.
Italiano :
Una sera, due concerti! I TiGroove condivideranno il palco dell’Espace Franquin con il gruppo Funky Frogs, noto per l’originalità e la complessità dei suoi arrangiamenti a cappella.
Espanol :
¡Una noche, dos conciertos! TiGroove compartirá escenario en el Espace Franquin con el grupo Funky Frogs, famoso por la originalidad y la complejidad de sus arreglos a capella.
