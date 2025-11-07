Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour La Loco Mézidon Vallée d’Auge
Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour
La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 22:30:00
2025-11-07
Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.
Des prestations scéniques explosives
Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.
Tournée inédite en acoustique
Après une tournée mondiale dans les plus grands festivals et salles pour défendre son album Braquage de pouvoir , TIKEN JAH FAKOLY revient aux sources avec pour la première fois de sa carrière une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands titres & des inédits !
Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre et plus poétique que jamais !
—
Tiken Jah Fakoly voix lead
Jean-Luc Rémy keys
Ludovic Ahua N HOLLE drum
Valéry ASSOUAN basse
Andra Kouyate N’goni
Colin LAROCHE DE FELINE guitare
Bendoune ENGONE AKOUGHEY choriste
Négblé Julie REMY choriste
Adama DEMBELE Balafon kora .
La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54
English : Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour
World music / Reggae: acoustic tour
A major figure on the African continent and in reggae, Tiken Jah Fakoly has won several gold discs, numerous awards (RFI, SACEM) and a Victoire de la Musique award, and is recognized worldwide as a committed and militant artist.
German : Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour
Weltmusik / Reggae: Akustik-Tour
Tiken Jah Fakoly ist eine der wichtigsten Figuren des afrikanischen Kontinents und des Reggae. Er wurde mit mehreren Goldenen Schallplatten, zahlreichen Preisen (RFI, SACEM) und einem Victoire de la Musique ausgezeichnet und ist weltweit als engagierter und militanter Künstler anerkannt.
Italiano :
World music / Reggae: tour acustico
Figura di spicco del continente africano e del reggae, Tiken Jah Fakoly ha vinto diversi dischi d’oro, numerosi premi (RFI, SACEM) e un premio Victoire de la Musique. È riconosciuto in tutto il mondo come artista impegnato e militante.
Espanol :
Músicas del mundo / Reggae: gira acústica
Gran figura del continente africano y del reggae, Tiken Jah Fakoly ha ganado varios discos de oro, numerosos premios (RFI, SACEM) y un premio Victoire de la Musique. Es reconocido en todo el mundo como un artista comprometido y militante.
