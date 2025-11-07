Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour La Loco Mézidon Vallée d’Auge

Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour La Loco Mézidon Vallée d’Auge vendredi 7 novembre 2025.

Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

Musique du monde / Reggae acoustic tour

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant.

Des prestations scéniques explosives

Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.

Tournée inédite en acoustique

Après une tournée mondiale dans les plus grands festivals et salles pour défendre son album Braquage de pouvoir , TIKEN JAH FAKOLY revient aux sources avec pour la première fois de sa carrière une tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands titres & des inédits !

Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre et plus poétique que jamais !

—

Tiken Jah Fakoly voix lead

Jean-Luc Rémy keys

Ludovic Ahua N HOLLE drum

Valéry ASSOUAN basse

Andra Kouyate N’goni

Colin LAROCHE DE FELINE guitare

Bendoune ENGONE AKOUGHEY choriste

Négblé Julie REMY choriste

Adama DEMBELE Balafon kora .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour

World music / Reggae: acoustic tour

A major figure on the African continent and in reggae, Tiken Jah Fakoly has won several gold discs, numerous awards (RFI, SACEM) and a Victoire de la Musique award, and is recognized worldwide as a committed and militant artist.

German : Concert Tiken Jah Fakoly, acoustic tour

Weltmusik / Reggae: Akustik-Tour

Tiken Jah Fakoly ist eine der wichtigsten Figuren des afrikanischen Kontinents und des Reggae. Er wurde mit mehreren Goldenen Schallplatten, zahlreichen Preisen (RFI, SACEM) und einem Victoire de la Musique ausgezeichnet und ist weltweit als engagierter und militanter Künstler anerkannt.

Italiano :

World music / Reggae: tour acustico

Figura di spicco del continente africano e del reggae, Tiken Jah Fakoly ha vinto diversi dischi d’oro, numerosi premi (RFI, SACEM) e un premio Victoire de la Musique. È riconosciuto in tutto il mondo come artista impegnato e militante.

Espanol :

Músicas del mundo / Reggae: gira acústica

Gran figura del continente africano y del reggae, Tiken Jah Fakoly ha ganado varios discos de oro, numerosos premios (RFI, SACEM) y un premio Victoire de la Musique. Es reconocido en todo el mundo como un artista comprometido y militante.

