Concert Tim O’Scanlan & Mana Okubo chez Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil

Concert Tim O’Scanlan & Mana Okubo chez Tara by Madelezh

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-08-17 19:00:00
fin : 2025-08-17

2025-08-17

Celtic Groove from Australia

Pour les concertsà 19h-19h30, pensez à réserver votre table pour diner.
Pour les concerts à 21h00, vous pouvez assister au concert simplement en venant prendre un verre.   .

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43 

