Concert Timeless Happy Dock Le Havre

Timeless, c’est la rencontre de musiciens venus d’horizons différents, chacun avec son parcours, ses influences et son vécu de scène. Un point commun les rassemble l’envie de faire vibrer le public à travers un répertoire pop-rock généreux, efficace et intemporel.

Porté par une formation classique et redoutablement efficace — chant, guitare, basse et batterie — le groupe revisite des titres cultes, des années 70 à aujourd’hui. Des morceaux incontournables, parfois là où on ne les attend pas, toujours interprétés avec énergie et sincérité.

Du rock qui accroche dès les premières notes, des grooves qui donnent envie de bouger, des refrains qu’on se surprend à chanter… Timeless propose des sets vivants, pensés pour le live, où se mêlent émotion, puissance et plaisir de jouer ensemble.

Habitué des scènes locales, le groupe a déjà conquis bars-concerts, événements et lieux festifs, avec une seule ligne de conduite partager un moment musical fort, convivial et fédérateur.

Timeless, ce n’est pas une question d’époque, c’est une question de feeling. .

